ซีรีส์ชุด “ความรัก เงินตรา และหน้าที่ : เมียฝรั่งในอีสาน – การแต่งงานข้ามแดน : ชีวิตความคาดหวัง ความกดดัน (6)

การแต่งงานข้ามแดน : ชีวิตความคาดหวัง ความกดดัน

หมายเหตุ : ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับหญิงอีสานที่แต่งงานกับชาวต่างชาติและเจ้าของหนังสือ Love, Money And Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village หรือ ความรัก เงินตรา และหน้าที่ : การแต่งงานข้ามชาติในหมู่บ้านไทยอีสาน ร่วมเสวนาหัวข้อ “การแต่งงานข้ามแดน: ชีวิตความคาดหวัง ความกดดัน” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่บ้านดอนอีลุ่ม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ สมหมาย คำสิงห์นอก (มอล์เบ็ก) หญิงอีสานในเดนมาร์กและบุคคลต้นเรื่องในหนังสารคดี “Heartbound – A Different Kind of Love Story”

ส่วนตัวศึกษาในพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น โดยหมู่บ้านที่ศึกษาใช้ชื่อสมมติว่าหมู่บ้านนาดอกไม้ เป็นหมู่บ้านที่มีผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายฝรั่งทั้งหมด 159 คน เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน แต่ภายหลังแตกออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีเขยจาก 21 ประเทศ ส่วนใหญ่มาจากยุโรป

ถ้าถามว่า เมียฝรั่งถูกมองอย่างไร ส่วนหนึ่งคนที่พูดถึงผู้หญิงที่เป็นเมียฝรั่งนั้น เขามองว่า ผู้หญิงเหล่านี้แต่งงานกับคนต่างชาติ โดยเฉพาะฝรั่ง เพราะเงิน ไม่ได้รักจริง หรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากทำนาอยู่บ้านแล้ว แต่อยากไปใช้ชีวิตสุขสบายในต่างประเทศ

ลูกสาวเป็นคนกตัญญู

จากการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยาพนธ์ขณะเรียนหนังสือที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้คุยกับคนไทยที่แต่งงานแล้วย้ายไปอยู่ที่นั่นหลายคน ก็สะท้อนภาพคล้ายๆ กันว่า เพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ด้วยกันจะถามว่าแต่งงานเพราะอะไร สามีต้องจ่ายเงินในการแต่งงานเท่าไร ซึ่งเป็นภาพสะท้อนว่าคนมองผู้หญิงที่แต่งงานกับคนต่างชาติเพราะเงิน

ถ้าถามคนในหมู่บ้านหรือพ่อแม่ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศ ก็จะอธิบายว่า ลูกสาวเป็นคนกตัญญูมาก ส่งเงินมาประจำและไม่เคยทอดทิ้งทางบ้าน การจะมองภาพว่าเมียฝรั่งเป็นแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าถามหรือพูดกับใคร

จากการศึกษาได้คุยกับกำนันหรือสมาชิกเทศบาล หลายคนก็เห็นว่า เมียฝรั่งกับสามีคือทรัพยากรที่สำคัญของหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชน ถ้าไม่มีผู้หญิงที่ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติจะเห็นหมู่บ้านนาดอกไม้เจริญแบบนี้ คงไม่ได้เห็นบ้านหลังใหญ่สวยงามและรถเก๋งขับผ่านไปมาบนถนนหมู่บ้าน เมียฝรั่งจึงมีหลายภาพที่ซ้อนกันอยู่

ส่วนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับฝรั่งที่ไม่เหมือนกันนั้น ส่วนใหญ่ภรรยาชาวไทยต้องส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว ซึ่งในการศึกษาได้สัมภาษณ์เมียฝรั่งทั้งหมด 26 คน ทำให้เห็นแรงจูงใจหรือเหตุผลหลักที่ทำให้ตัดสินใจแต่งงานกับคนต่างประเทศ ทั้งที่รู้ว่ามีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษาและการใช้ชีวิต ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและแทบทุกคนมีชีวิตคล้ายกับ สมหมาย คำสิงห์นอก คืออยากทดแทนบุญคุญพ่อแม่ อยากมีเงินหาเงินเลี้ยงลูก และพ่อแม่

พอเริ่มไปอยู่ต่างประเทศผู้หญิงเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่แบบสบาย แต่ทุกคนต้องทำงานอย่างหนัก แล้วเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อส่งมาให้พ่อแม่ทางบ้าน (ประเทศไทย) บางคนโชคดีสามีเข้าใจ ยอมให้ส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่หรือเลี้ยงลูกที่บ้าน แต่ผู้หญิงหลายคนไม่ได้โชคดีแบบนั้น สามีฝรั่งมีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งคือ ถ้าแต่งงานแล้วครอบครัวของคือพ่อ แม่ ลูก ไม่ได้รวมปู่ ย่า ตา ยาย ด้วย เป็นวัฒนธรรมของคนตะวันตก

“หย่าร้าง” หนึ่งเหตุผลต้องดิ้นรน

ผู้หญิงบอกว่า จะส่งเงินกลับบ้านก็ต้องเจรจาต่อรองกัน เป็นเรื่องราวที่ได้ยินจากชีวิตผู้หญิง 26 คน สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ พ่อแม่ที่รออยู่ทางบ้าน จริงๆ แล้วเหตุผลหนึ่งของการแต่งงานไปอยู่เมืองนอกคือ การอยากเลี้ยงลูก เพราะหลายคนแต่งงานแล้วหย่าร้างและมีลูกอยู่ที่บ้าน อยากหาเงินมาสนับสนุน พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงจูงใจสำคัญ แต่ในอีกมุมหนึ่ง เขาอ่อนใจเหมือนกันว่า ความต้องการของคนที่อยู่บ้านมันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด มันจะมีเรื่องอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ รถปิกอัพ อยากได้บ้านใหม่ เดี๋ยวคนนั้นคนนี้เจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆ บางทีก็เป็นภาระหนักมากสำหรับผู้หญิงหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศที่ต้องทำงานอย่างหนัก

การที่ผู้หญิงในหมู่บ้านนาดอกไม้ที่ได้ศึกษา ตัดสินใจออกไปผจญภัยในต่างประเทศ ไปหาแฟน หลายคนเป็นเหมือนพี่สมหมาย คำสิงห์นอก คือเริ่มจากพัทยาก่อน ท้ายที่สุดก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศ หลายคนเป็นแบบพี่สมหมายที่เราได้เห็นในหนังเรื่อง “Heartbound – Adifferent Kind of Love Story” คือ มีคนในหมู่บ้านแต่งงานแล้ว และแนะนำช่วยเหลือกันไป

ประเด็นหนึ่งที่คิดว่าชัดเจนคือ แน่นอนว่าเรื่องเงินเป็นปัจจัยผลักดัน แต่เงินไม่ใช่เงินเพื่อคนที่เป็นเมียฝรั่งเท่านั้น แต่หมายถึงเงินที่กลับมาช่วยครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้าน

แรงจูงใจหรือแรงผลักดันให้ผู้หญิงเหล่านี้ออกไป ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเดียว แต่มีหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ เกี่ยวกับผู้ชายไทยด้วย อย่างกรณีบ้านนาดอกไม้ ผู้หญิงใน 159 คนนั้น เกือบ 100 คนเคยแต่งงานมาแล้วและมีลูกติด โดยมีลูกกับสามีที่เป็นคนไทย แต่ว่าเลิกกันแล้ว สามีออกไปจากชีวิต ออกไปจากบ้านเลย ผู้หญิงก็จะต้องดิ้นรนต่อสู้รับผิดชอบเลี้ยงลูก ซึ่งวัฒนธรรมอีสานเป็นวัฒนธรรมที่พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ แต่งเอาลูกเขยเข้าบ้าน พอเลิกกันลูกเขยก็ออกจากบ้าน ออกไปเลย ผู้หญิงจำนวนมากที่คุยด้วย หลังจากเลิกกัน พ่อเด็กก็ไม่ได้สนใจที่จะส่งเสียลูกเลย ลูกก็เป็นภาระของเมียที่จะต้องเลี้ยง

ความรับผิดชอบระหว่างหญิง – ชาย

ถ้าพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของหญิงชายในครอบครัวมาเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งในการมองว่า จริงๆ แล้ว การที่ผู้หญิงจะออกไปมันไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเดียว แต่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย

สำหรับทัศนะของผู้ชายที่เป็นสามีฝรั่ง ในแง่หนึ่งเขาตั้งคำถามว่า ทำไมพ่อของลูกที่เป็นคนไทยจึงไม่สนับสนุนลูกของตัวเองและภาระการเลี้ยงลูก ทำไมตกเป็นของผู้หญิง ถือเป็นความต่างของวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เพราะในสังคมฝรั่ง แม้เลิกกันและลูกอยู่กับใครก็ตาม ก็ต้องส่งเงินเลี้ยงดู หากศาลตัดสินให้ลูกอยู่กับพ่อ แม่ที่มีรายได้ก็ต้องส่งเงินให้พ่อเลี้ยงลูก

แต่บ้านเราไม่มีกฎหมายแบบนี้ จึงทำให้ภาระการเลี้ยงลูกตกอยู่กับแม่หรือผู้หญิง เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงตัดสินใจออกไปผจญภัย เพราะจริงๆ แล้ว หลายคนที่ผ่านชีวิตการแต่งงานก็จะรู้ว่า การมีสามีฝรั่งมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ต้องต่อสู้ฟาดฟันตั้งแต่การหัดพูดภาษา หัดกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารอีสานหรืออาหารไทย ต้องทำงานหนัก

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ ในชุมชนที่มีผู้หญิงแต่งงานกับคนต่างประเทศ ชุมชนนั้นจะมีการพัฒนา อาจจะพูดได้ว่ามีบ้านหลังใหญ่ มีการปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้น ด้วยความผูกพันของผู้หญิงเหล่านี้กับชุมชนของตัวเอง เมื่อกลับมาบ้านก็บริจาคเงินให้โรงเรียนหรือกลับมาทอดผ้าป่าทุกปี หรือสร้างศาลาในหมู่บ้าน เป็นต้น

ในอีกแง่มุมหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ทำให้กลุ่มคนที่ไม่มีญาติพี่น้องที่แต่งงานแล้วออกไปอยู่ต่างประเทศเขารู้สึกว่า เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมเหมือนกัน ดังนั้น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องพิจารณาว่า ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบรรดาเมียฝรั่งจะกลับมากระจายให้กับคนในชุมชนได้อย่างไร

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ด้วยความที่ในชุมชนมีคนไปอยู่ต่างประเทศจำนวนมาก จากการสัมภาษณ์พ่อแม่และคนในชุมชนโดยเฉพาะพ่อแม่ พี่ ป้า น้า อา ของเมียฝรั่ง เขาเหล่านั้น จะเป็นคนที่หูตากว้างไกลมาก เขาจะไม่ได้อยู่เฉพาะในหมู่บ้าน แต่รู้เรื่องในต่างประเทศ เมืองนั้นเมืองนี้ ในแง่หนึ่งจึงทำให้ชุมชนได้เปิดโลกกว้าง เปิดหูเปิดตา รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หลายคนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือคุยกับลูกหลานได้ มองในแง่ดีจึงเป็นการพัฒนาและการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เปิดหูเปิดตาได้รับรู้โลกกว้างขึ้น

ศึกษาให้ดีก่อนแต่งงานข้ามวัฒนธรรม

ใครที่มองและสนใจเรื่องการแต่งงานกับคนต่างชาติ อยากให้ศึกษาให้ดีและคิดไว้ว่า เรื่องราวของคนที่เราได้ยินมา หลายคนประสบผลสำเร็จ แต่ก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จไม่น้อย แต่มันเป็นธรรมชาติของคน หากไม่ประสบผลสำเร็จก็อาจไม่อยากพูดถึงปัญหาว่า เราเจออะไรมาบ้าง

เวลาไปศึกษาในหมู่บ้าน คนที่อยากคุยให้เราฟังคือ คนที่ประสบผลสำเร็จ ถ้าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่งงานแล้วเหมือนถูกหลอก โดยเฉพาะถูกหลอกไปค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานยังต่างประเทศก็มีอยู่จริง แต่ว่าคนที่เจอปัญหาแบบนั้นเขาอาจจะไม่อยากพูดถึง

การที่มีแต่คนที่ประสบความสำเร็จจึงอาจทำให้คนที่อยู่ข้างหลังมองเรื่องนี้ว่า เป็นเรื่องสวยงาม เป็นเรื่องที่โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ ซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป

สำหรับคำถามที่ว่า ความรับผิดชอบระหว่างผู้ชายไทยกับผู้ชายฝรั่งแตกต่างกันอย่างไรนั้น ต้องบอกว่า อาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเด็นในเรื่องที่ว่าเป็นผู้ชายไทยหรือผู้ชายฝรั่ง แต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมฝรั่ง ถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยเด็กที่เกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะถูกเลี้ยงดูให้แตกต่างกัน ผู้ชายอาจจะถูกเลี้ยงดูให้เป็นช้างเท้าหน้า

ในสังคมตะวันตก เขาจะเลี้ยงดูลูกและมีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่ง ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องถูกเลี้ยงดูให้ทำงานบ้านที่สังคมไทยมองว่า เป็นงานของผู้หญิง ส่วนผู้ชายมีหน้าที่ออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายที่ออกไปหางานเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงก็ออกไปหางานเลี้ยงครอบครัวเหมือนกัน แต่เรายังยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมอยู่ ประเด็นจึงอยู่ที่ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกมากกว่าที่จะพูดถึงผู้ชายไทยกับผู้ชายฝรั่ง