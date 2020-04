อนุชา วรรณาสุนทรไชย เป็นนักเขียนชาว จ.นครราชสีมา ในเครือข่ายนักเขียนอีสานเพื่อประชาธิปไตย (NEW4D) มีบทกวีรวมเล่ม “ศูนย์ (when zero exists, all is zero)” 2019 สำนักพิมพ์สมมติ