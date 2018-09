พาราควอตทําลายระบบภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรง โรคร้ายจึงกล้ำกราย

โดย นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

ภัยจากสารพิษสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีกําจัดวัชพืชอย่าง “พาราควอต” นั้น มีมากมาย รวมทั้งมีพิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน สารพัดโรคร้ายจึงเข้ามากล้ำกรายชีวิตคนไทย ทําให้คนไทยต้องทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยมากมายทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

ระบบภูมิคุ้มกันกับกลไกการป้องกันโรค

ร่างกายของคนเรามีระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ารุกราน เช่น ผิวหนังทําหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายใต้ผิวหนัง กรดในกระเพาะทําลายเชื้อโรคที่มากับ

อาหาร เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ทําหน้าที่ดักจับเชื้อโรคและทําลายเซลล์มะเร็งโดยตรง หรือ สร้างสารชีวเคมีไปทําลายเชื้อโรคหรือเซลลมะเร็ง และสร้างสารชีวเคมีไปยับยั้งสารที่กระตุ้น หรือก่อมะเร็ง เป็นต้น

แต่เมื่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ไม่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคหรือเซลลมะเร็ง หรือกลับไปส่งเสริมให้เชื้อโรคแบ่งตัวและส่งเสริมให้เซลลมะเร็งเติบโต มากยิ่งขึ้น1 2

ปัจจัยที่ทําให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันมีหลายประการ ได้แก่ การอดนอน การเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย การขาดโภชนาการที่จําเป็น แต่ที่สําคัญมากคือการได้รับสารพิษ3 4 5

พาราควอตคือสารพิษที่ทําลายระบบภูมิคุ้มกัน

พาราควอตมีฤทธิ์กดและทําลายระบบภูมิคุ้มกันของคนเราที่รุนแรงมาก นําไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายต่างๆ รวมทั้งโรคมะเร็ง

เมื่อพาราควอตเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารอนุมูลอิสระจํานวนมาก นำไปสู่การทําลาย NADPH ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สําคัญของกระบวนการเมตลิซึมของทั้งร่างกาย ทําให้เกิดภาวะเครียดเชิงเผาผลาญ (Oxidative stress) อย่างรุนแรง6 ทําลายโครงสร้างต่างๆ ภายใน

เซลล์ เช่น ไมโตรคอนเดรีย7 นิวเคลียส8 ซึ่งเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรม (DNA) ทําให้กลไกการซ่อมแซมทางพันธุกรรมเสียหาย9 10 11 ส่งผลให้เซลล์ตาย

เซลล์ของอวัยวะใดถูกทําลายมาก อวัยวะนั้นก็จะทําหน้าที่ผิดปกติไป12 นําไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังหลายโรค ได้แก่ โรคปอด โรคไต โรคหัวใจ โรคทางสมอง รวมทั้งโรคระบบภูมิคุ้มกัน 13 14 15 16 17 18

พบว่าพาราควอตทําลายม้าม ซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญอันหนึ่งของร่างกายในการสร้างเม็ดเลือดขาว19 20 หลังจากฉีดพาราควอตเข้าไปทางเลือดของหนูพบว่าสามารถตรวจวัดระดับของพาราควอตในอวัยวะส่วนต่างๆ ที่สร้างเม็ดเลือดขาว ได้แก่ ไขกระดูก ต่อธัยมัส และม้าม21

เมื่อเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันถูกทําลาย ระบบการป้องกันตนเองของคนจึงเสียหาย ไม่ทําหน้าที่จับกินทําลายสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อโรคและเซลล์มะเร็ง22 23 24 25

ระบบภูมิคุ้มกันของคนเราจึงถูกทําลาย รวมทั้งโรคมะเร็ง26 ดังที่พบว่าเกษตรกรที่ฉีดพ่นพาราควอตเป็นโรคมะเร็งอวัยวะต่างๆ สูงขึ้น27 เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดกินส์

(non-Hodgkin’s Lymphoma) เพิ่มขึ้นมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้พาราควอตถึงร้อยละ 5128

เมื่อระบบภูมิคุ้มกันถูกทําลายคนเราจึงติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้น ปรากฏการณ์โรคขาเน่าหรือเนื้อเน่าระบาดที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็สามารถอธิบายได้ด้วยกลไกนี้

แล้วคนไทยต้องทําอย่างไร

อันตรายของพาราควอตมีมากมายมหาศาล จนทําให้ 53 ประเทศทั่วโลกสั่งถอนทะเบียน แต่ประเทศไทยยังคงอนุญาตให้ใช้ คนไทยจึงจําเป็นต้องมีชีวิตสุ่มเสี่ยงท่ามกลางมหาสมุทรแห่งสารพิษแบบนี้กันต่อไป ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อเจ็บป่วย เงินทองที่หามาตลอดทั้งชีวิตต้องเอาไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล

ใครคิดออกบ้างว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว คนไทยต้องทําอย่างไรดี

เกี่ยวกับผู้เขียน

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ เป็น หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

เอกสารอ้างอิง

