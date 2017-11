แม้จะพ้นคุกแต่ยังถูกขังด้วยแผลลึกในใจ

โดยบูรพา เล็กล้วนงาม

ขอนแก่น – วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560 ที่ร้านแซบสเตชั่น (Zap Station) กรุงเทพมหานคร จะมีกิจกรรมระดมทุนพัฒนาศักยภาพอดีตนักโทษการเมือง 5 คน ใช้ชื่อว่า Fairly tell founding and the หมอลำม่วนคักคอนเสิร์ต ผู้จัดงานคือกลุ่มแฟร์ลี่เทล (Fairly Tell) เดอะอีสานเรคคอร์ดได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีคนสามคนที่บอกว่าพวกเธอคือผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแฟร์ลี่เทลช่วยกันตอบคำถาม

ใครจัดงาน จัดงานเพื่อวัตถุประสงค์อะไร คาดหวังจะได้ผลตอบรับยังไง

เรียกพวกเราว่าแฟร์ลี่เทล ที่แปลรวมๆ ว่า บอกกล่าวอย่างยุติธรรม กลุ่มเราเกิดจากการรวมตัวกันของผู้หญิง 3 คน

คนแรกคือ ภรณ์ทิพย์ มั่นคง (กอฟ) คนนี้เพิ่งออกมาจากคุก หลังจากติดคุกไปสองปี ออกมาก็ยังไฮเปอร์ไม่หาย อยากทำโน่นทำนี่

คนต่อมาคือ ฉัตรสุดา หาญบาง (แจ่ม) เป็นเพื่อนกอฟ วันที่กอฟออกมาจากคุก แจ่มไปรับ แล้วเจอเพื่อนของกอฟที่ไม่ใช่ผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ออกมาจากคุกแล้วไม่มีญาติไปรับ แจ่มจึงแบ่งของให้เขากิน และคิดว่าคงดีถ้าออกจากคุกมาแล้วมีคนมารับ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ อาทิ เสื้อผ้า และเงินติดกระเป๋า

คนสุดท้ายคือ กมลชนก มั่นคง (กิฟท์) น้องสาวกอฟ กิฟท์มีความสนใจอยากทำงานด้านเยียวยาจิตใจผู้คน พอเห็นกอฟทำงานอะไรก็อยากทำด้วย จึงมาทำงานด้วยกัน

ทั้งสามคนจึงก่อตั้งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมเรื่องนักโทษหญิงและนักโทษการเมือง เน้นการเยียวยาและการสร้างพลัง (Empowerment) กอฟเองมีบทเรียนว่าหลังออกมาจากคุกแล้วต้องเผชิญกับภาวะแบบไหน ขนาดโดยพื้นฐานกอฟเป็นคนเข้มแข็งมากๆ ยังเกิดภาวะความบอบช้ำทางจิตใจที่เป็นแผลลึก (Trauma) แต่ไม่มีใครหรือหน่วยงานใดคิดจะช่วยเหลือเยียวยาตรงจุด การทำงานของแฟร์ลี่เทลอีกด้านคือการสื่อสารกับคนทั่วไปถึงเรื่องสภาพภายในคุก สิทธิผู้หญิงในคุก และการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขัง

วัตถุประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ต กอฟอยากจัดงานให้ปฏิภาน ลือชา (แบงค์) นักร้องหมอลำและอดีตนักโทษการเมืองที่จะเป็นผู้ร้องนำในคอนเสิร์ตพร้อมกับวงดนตรีหมอลำ “ตุ้มเติ่นสะเวินใจ” เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพในตัวแบงค์ แต่การที่แบงค์ต้องถูกจำคุกเป็นเวลากว่า 2 ปี ทำให้ผู้คนลืมเลือนเขา จึงต้องการส่งเสริมศักยภาพของเขา

“การส่งเสริมศักยภาพแค่ให้เงินมันยังไม่พอ แต่ต้องพัฒนาสิ่งใหม่และเรียกคืนสิ่งที่สูญเสียไป คุกกัดกินศักยภาพเดิมของคนแต่ละคนไปมาก”

แต่ก่อนที่จะพัฒนาศักยภาพของอดีตนักโทษก็ต้องรักษาบาดแผลในใจก่อน ต้องเข้าใจก่อนว่า สภาพในคุกบั่นทอนกำลังใจของนักโทษเป็นอย่างมาก คุกทำให้คนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เมื่อพ้นโทษจึงเป็นเรื่องยากที่จะออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ อยู่ร่วมกับคนในสังคมที่ไม่ยอมรับคนที่เคยติดคุก

“พอเห็นเขาดูถูกหมอลำแล้ว เราก็เลยมาจัดดู” การพูดดูถูกหมอลำดังกล่าวมาจากคำพูดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างตรวจราชการที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีปัญหาน้ำท่วมว่า ขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตนเองด้วย อย่าฟังเพียงหมอลำอย่างเดียว สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มแฟร์ลี่เทลจัดคอนเสิร์ตหมอลำ

เมื่อตกลงว่าจะจัดคอนเสิร์ต แจ่มในฐานะผู้บริหารจัดการระบบของกลุ่ม จึงกำหนดให้งานนี้เป็นงานระดมทุนประจำปี เพราะการจัดคอนเสิร์ตในวันที่ 16 ธ.ค. 2560 เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดตัวกลุ่มเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ปี 2559 งานนี้เลยเป็นงานใหญ่ เป็นงานระดมทุนด้วย และคอนเสิร์ตหมอลำด้วย

ผลที่คาดหวังว่าจะได้จากกิจกรรมนี้มี 2 ประการ คือ ได้รับงบประมาณมาทำงานด้านนักโทษการเมืองต่อในปีหน้า และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตได้รู้จักและให้ความสนใจอดีตนักโทษการเมืองคนอื่นด้วย นอกเหนือจากกอฟและแบงค์ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้ว

อยากให้ผู้ร่วมงานเห็นศักยภาพของอดีตนักโทษ งานนี้จึงไม่ใช่เวทีขอรับบริจาคเพราะแฟร์ลี่เทลไม่ต้องการความสงสาร แต่จะระดมทุนด้วยการขายบัตรผ่านประตู การจัดงานครั้งนี้คือการลงทุน ถ้าหากว่าไม่มีใครมาชมคอนเสิร์ตก็แปลว่าแฟร์ลี่เทลล้มเหลวจะต้องหาวิธีการระดมทุนใหม่ งานนี้จะแสดงให้เห็นว่าแม้พวกอดีตนักโทษจะต้องติดคุกและเผชิญเรื่องเลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังฟื้นฟูศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้

ในงานมีกิจกรรมอะไรบ้าง อะไรคือจุดเด่นของงานนี้

งานนี้คือการแสดงหมอลำโดยแบงค์ นักร้องหมอลำที่เคยติดคุก หมอลำที่เขียนบทกลอนลำหลายสิบเล่มขณะที่อยู่ในคุก หมอลำที่คุกพรากจิตวิญญาณหมอลำไปจากเขาไม่ได้ งานนี้จะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่สุดเท่าที่ศักยภาพของกลุ่มแฟร์ลี่เทลจะทำได้ มีดนตรีครบเครื่อง มีการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลง และมีเพลงที่บ่งบอกการต่อสู้ทางชนชั้นของผู้คนในแต่ละยุคสมัย

“มีหางเครื่องแจ่มๆ ด้วย อาหารบุฟเฟ่ต์และน้ำดื่มอยู่ในราคาบัตรเลย แต่น้ำอัดลม หรือแอลกอฮอล์นี่จัดการตัวเอง”

เมื่อจัดงานเสร็จจะนำเงินไปช่วยเหลือใครบ้าง เพราะอะไร ช่วยอธิบายกรณีของแต่ละคนโดยย่อ

เงินที่ได้จากการขายบัตรต้องหักต้นทุนก่อน ถ้าสมมติว่าขายบัตรหมด 100 ใบ หักทุนแล้วน่าจะเหลือเงินอยู่หมื่นกว่าบาท จึงยังไม่แน่ใจว่าเงินจำนวนนี้จะพอช่วยใครได้บ้าง แต่เท่าที่วางแผนไว้คือจะช่วยเหลืออดีตนักโทษการเมืองที่เข้าร่วมโครงการกับแฟร์ลี่เทลจำนวน 5 คน แต่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อในเวลานี้ แต่ถ้าซื้อบัตรเข้ามาร่วมงานก็จะได้เจอกับอดีตนักโทษการเมืองดังกล่าว

“คุณก็จะรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร คุณอยากจะถามอะไรเขาก็ถามได้ อยากรู้จักเขาก็ต้องมานะ”

อีกเหตุผลที่แฟร์ลี่เทลยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะนำเงินไปช่วยเหลือใครบ้าง เนื่องจากกังวลว่าจะขายบัตรไม่หมด เลยไม่กล้าให้ความหวังกับอดีตนักโทษ แต่เวลานี้นักโทษในกลุ่มแฟร์ลี่เทลก็มีศักยภาพในการดูแลตัวเองได้ตามสมควร

ผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองแตกต่างจากผู้ถูกดำเนินคดีทั่วไปยังไง ทำไมสมควรได้รับความช่วยเหลือ

แตกต่างกันโดยที่มาของคดี นักโทษการเมืองคือคนที่คิดแตกต่างและมีเหตุจูงใจทางการเมือง หรือนักโทษการเมืองบางคนแทบไม่รู้เรื่องอะไร แต่แค่ไปอยู่ผิดที่ผิดเวลา ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองด้วย

เหตุผลที่อดีตนักโทษการเมืองสมควรได้รับความช่วยเหลือนั้น ถ้าจะพูดในทางปฏิบัติแล้ว อดีตนักโทษแทบทุกคนต้องการความช่วยเหลือกันทั้งหมด คนที่เคยติดคุกต้องได้รับการฟื้นฟู และปรับตัว

“ไม่ใช่แค่ปล่อยๆ ไปให้ไปหาทางเอาเอง สุดท้ายเขาไม่มีที่ไปเขาก็กลับไปทำแบบเดิมไง”

กลุ่มแฟร์ลี่เทลเชื่อว่า การฟื้นฟูบำบัดอดีตนักโทษเป็นเรื่องที่รัฐต้องดำเนินการ และควรดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะบาดแผลทางในที่นักโทษได้รับจากการติดคุกส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและต่อคนอื่นในสังคม

“แต่รัฐมันไม่ทำไง เราก็ต้องมาทำเอง ดูแลกันเอง เหมือนโรงพยาบาล”

กรณีนักโทษการเมืองไม่ใช่แค่ถูกปล่อยออกมาจากคุกแล้วเรื่องจะจบ เพราะเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังติดตามไปพบอีกทำให้เกิดความเครียด อดีตนักโทษจึงต้องจัดการชีวิตตัวเองและชีวิตครอบครัว พร้อมกับตอบคำถามเจ้าหน้าที่รัฐ

“เสรีภาพที่ได้มามันไม่จริงหรอกนะ เราทำได้ดีที่สุดคือดูแลกันไป เท่านั้นเอง”

ทั้งหมดข้างต้นคือประเด็นหลักของการจัดคอนเสิร์ตระดมทุนให้อดีตนักโทษการเมืองในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีนายอานนท์ นำภา ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว นักกิจกรรม มาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย บัตรค่าผ่านประตูราคา 699 บาท สำรองที่นั่งที่ ไลน์ไอดี: 9october1987 โทรศัพท์ 061-657-1949 โอนเงินก่อนแล้วรับบัตรที่หน้างาน

หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มแฟร์ลี่เทลอย่าง “กอฟ” ก็เป็นอดีตนักโทษการเมือง คดีหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เดอะอีสานเรคคอร์ดจึงสงสัยว่ากอฟยังต้องเข้ารับการเยียวยาจิตใจอยู่ไหม แล้วเข้มแข็งกว่าคนอื่นหรือถึงมาช่วยคนอื่นได้ กอฟเล่าว่า

หลังออกจากคุกมีบาดแผลลึกทางจิตใจจึงไปเข้ารับการเยียวยากับนักบำบัดจิตใจชาวอินโดนีเซียที่มาทำงานบำบัดจิตใจผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ใช้การสื่อภาษาด้วยภาษาอังกฤษ บางทีก็มีคนแปลภาษาให้ ที่ไปรับการเยียวยาจากนักบำบัดเนื่องจากไม่ต้องการไปพบกับแพทย์ชาวไทยเพราะเห็นตัวอย่างว่าแพทย์ชาวไทยมักให้กินยากดประสาท แต่อาการที่กอฟเป็นไม่ใช่เรื่องของสมองจึงไม่ต้องการกินยา

“คนที่ออกจากคุกมักคิดมากและเห็นตัวเองไม่มีคุณค่า”

การบำบัดคือการพูดคุยเพื่อให้แยกแยะปัญหาออกจากความรู้สึก พยายามชวนเพื่อนนักโทษที่รู้จักกันในคุกและนักโทษการเมืองคนอื่นไปรับการบำบัดจากนักบำบัดชาวอินโดนีเซีย แต่พวกเขาไม่กล้าไปพบเนื่องจากติดขัดด้านภาษาอังกฤษ

หลังจากบำบัดไปสักพักกอฟมีอาการดีขึ้นจึงหยุดรับการบำบัดเป็นประจำ แต่จะไปพบนักบำบัดเฉพาะเวลาที่มีปัญหา และเพื่อช่วยเหลือด้านจิตใจต่ออดีตนักโทษคนอื่น กอฟจึงนำหลักของการบำบัดมาปฏิบัติกับนักโทษคนอื่น การจัดกิจกรรม วาดรูป และเล่นละคร

“ปัญหาของนักโทษคือคิดมาก ต้องทำให้เขาเลิกคิดมาก ปัญหาคือบางคนต้องเข้ารับการบำบัดแต่ไม่ยอมบำบัด ซึ่งเราไปบังคับเขาไม่ได้”

นอกจากแฟร์ลี่เทลจะทำเรื่องการบำบัดแล้วยังทำเรื่องการส่งเสริมอาชีพด้วย เพราะการบำบัดอย่างเดียวแบบคนชั้นกลางไม่ตอบโจทย์คนหาเช้ากินค่ำ กลุ่มต้องการทำให้อดีตนักโทษมีอาชีพเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนมีคุณค่า

กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา แฟร์ลี่เทลทำคอร์สบำบัดวันเดียว 2 ครั้ง คอร์สสามบำบัด 3 วัน 1 ครั้ง คนเข้าร่วมคือคนที่รู้จักกันในคุก อดีตนักโทษคนอื่น และนักกิจกรรม ส่วนการส่งเสริมอาชีพคือการออกผลิตภัณฑ์เพื่อให้อดีตนักโทษนำไปจำหน่าย การส่งคนไปเรียนโยคะเพื่อจะได้มีอาชีพสอนโยคะ และการส่งลูกของอดีตนักโทษไปเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนแผนการปีหน้ามีแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยเวลานี้

Fairly tell founding and the หมอลำม่วนคักคอนเสิร์ต จัดที่ร้านแซบสเตชั่น ซอยเสือใหญ่ แยก 9-3 กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 18.00 น. บัตรราคา 699 บาท สำรองที่นั่งที่ ไลน์ไอดี: 9october1987 โทรศัพท์ 061-657-1949

Burapa Lekluanngarm บูรพา เล็กล้วนงาม ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยบก. ภาษาไทย เดอะอีสานเรคคอร์ด สนับสนุนสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และประชาธิปไตย เคยทำงานสื่อมาหลายแขนง อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์